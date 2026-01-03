Venezolanos por el mundo reaccionan con furor y alegría ante la caída de Maduro

Venezolanos en el exilio salieron a las calles en España y Estados Unidos para expresar su reacción tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar realizada por Estados Unidos.

En Miami, cientos de ciudadanos venezolanos se concentraron en la ciudad de Doral, particularmente en los alrededores del restaurante El Arepazo, un punto de encuentro emblemático de la comunidad venezolana. Entre consignas, banderas y celebraciones, varios manifestaron su esperanza de que este hecho marque un cambio profundo para su país.

“Estamos superfelices porque ya Venezuela es libre”, expresó uno de los asistentes, mientras otros señalaron que se trata de un momento largamente esperado tras años de crisis política, económica y social.

Reacciones similares se registraron en España, donde venezolanos residentes en distintas ciudades también celebraron el anuncio. Algunos coincidieron en que el momento representa el posible cierre de una etapa marcada por la confrontación y el deterioro institucional.

“Puede ser el fin de un capítulo muy oscuro para Venezuela y el inicio de una época de incertidumbre”, comentó un venezolano en el exilio, reflejando el sentimiento mixto de esperanza y cautela entre la diáspora.

Hasta el momento, las reacciones se producen en medio de un escenario de alta tensión e incertidumbre, ya que no existe confirmación independiente sobre el paradero del mandatario venezolano, mientras el Gobierno de Venezuela exige pruebas de vida.

Las comunidades venezolanas en el exterior permanecen atentas al desarrollo de los acontecimientos y a los anuncios oficiales que puedan surgir en las próximas horas.

