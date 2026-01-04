Visitantes internacionales retornan a sus países tras vacacionar en El Salvador

Los visitantes internacionales comenzaron a retornar este domingo 4 de enero a sus países de origen, luego de disfrutar de los diversos destinos turísticos que ofrece El Salvador durante el período vacacional.

En la frontera San Cristóbal, ubicada en el departamento de Santa Ana, personal de la Dirección General de Migración y Extranjería (@migracion_sv) y de la Policía Nacional Civil (@PNCSV) se mantiene atento para garantizar un trámite ágil y eficiente a los usuarios.

Turistas provenientes de Guatemala, como Dallana Salazar y su familia, relataron haber visitado el Centro Histórico de San Salvador y otros atractivos turísticos del país. La visitante destacó la sensación de seguridad al recorrer las calles y al dejar su vehículo estacionado, lo que calificó como una experiencia positiva.

Tras disfrutar de playas, montañas y otros destinos, los visitantes internacionales expresaron su satisfacción por la atención recibida en restaurantes y hoteles, así como por la eficiencia en los procesos migratorios durante su salida por la frontera San Cristóbal.