Incendio consume nueve buses en predio de transporte en Soyapango

Un incendio se registró la noche de este jueves en un predio de buses ubicado en la colonia Antekirta, distrito de Soyapango, donde se resguardaban unidades del transporte público.

De manera preliminar, las autoridades reportan la pérdida total de nueve unidades nuevas, con daños económicos que superarían los 1.5 millones de dólares. El siniestro generó una rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, así como de cuerpos de socorro, quienes continúan trabajando en la zona para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propague a áreas cercanas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y únicamente se contabilizan pérdidas materiales. Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán establecidas tras las investigaciones correspondientes.