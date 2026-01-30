Bukele y Kast acuerdan fortalecer cooperación en seguridad durante encuentro en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron un encuentro en San Salvador enfocado en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, en un contexto marcado por los desafíos que ambos países enfrentan frente al crimen organizado.

Durante la reunión, Bukele expuso las políticas implementadas por su gobierno que, según afirmó, permitieron transformar a El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros del continente. El mandatario salvadoreño ofreció compartir estas experiencias con el próximo gobierno chileno, que ha manifestado preocupación por el avance de la delincuencia y la violencia en su territorio.

Bukele recordó que, antes del despliegue de su estrategia de seguridad, cerca del 80 % del territorio salvadoreño estaba bajo control de pandillas, lo que afectaba directamente la vida cotidiana y la actividad económica. “No se podía comerciar ni movilizarse sin el permiso de las estructuras criminales. Las extorsiones eran generalizadas y las pandillas decidían sobre la vida y la muerte de las personas”, señaló el presidente.

El mandatario advirtió que los fenómenos criminales tienden a expandirse cuando no se enfrentan a tiempo y relató que, en El Salvador, inicialmente se subestimó el problema. “Se pensó que eran jóvenes desordenados y el cáncer creció hasta tomar el control del país”, afirmó. En ese sentido, defendió la adopción de medidas excepcionales como una decisión necesaria para recuperar el control del Estado y devolver la libertad a la población.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció la recepción y reconoció el impacto de las políticas de seguridad impulsadas por Bukele. Señaló que Chile atraviesa un momento complejo, con una creciente sensación de inseguridad que afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. “Cuando no se interviene a tiempo, quienes pagan las consecuencias son las personas más humildes”, sostuvo.

El presidente electo chileno destacó especialmente el modelo penitenciario salvadoreño, subrayando que no se limita a los centros de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sino que también contempla programas de reinserción. Kast explicó que en El Salvador existen esquemas que combinan disciplina y trabajo, permitiendo a los privados de libertad reducir su condena mediante actividades productivas.

El Presidente electo de Chile, @joseantoniokast, visita el Centro de Confinamiento del Terrorismo junto a la futura Ministra de Seguridad y el Gabinete de Seguridad de El Salvador.



🇸🇻🇨🇱 pic.twitter.com/MS6MwyOE9L — El Metropolitano (@ElMetroDigital) January 30, 2026

Aunque reconoció que las realidades de ambos países son distintas, Kast afirmó que algunas de las experiencias observadas podrían adaptarse al contexto chileno. Durante su visita, él y su equipo conocieron diversas políticas públicas implementadas en El Salvador, incluyendo programas de limpieza urbana, gestión de residuos y reinserción social.

Kast también resaltó los cambios visibles en la capital salvadoreña y el impacto de estas políticas en la mentalidad de la población. “La ciudad empieza a emerger de una manera distinta y las personas entienden que su esfuerzo beneficia a sus familias, no a la delincuencia”, expresó.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación bilateral. Kast extendió una invitación a Bukele para visitar Chile y propuso avanzar en intercambios en áreas como seguridad, tecnología, educación, agricultura y sistemas penitenciarios, además de colaboración jurídica.

En el cierre del encuentro, Bukele reiteró la disposición de El Salvador a compartir su experiencia en la lucha contra el crimen organizado y subrayó la necesidad de actuar con firmeza antes de que las estructuras criminales consoliden su poder. Kast, por su parte, agradeció el respaldo recibido y reafirmó su interés en fortalecer los lazos entre ambos países.