La Sub-17 Femenina de El Salvador vence a Curazao y lidera el Grupo F del Clasificatorio Concacaf

La Selección Nacional Sub-17 Femenina de El Salvador consiguió una valiosa victoria de 2-0 ante Curazao en su segundo compromiso del Clasificatorio de Concacaf, resultado que le permite mantener puntaje perfecto y colocarse como líder del Grupo F con seis puntos.

Desde los primeros minutos, el conjunto salvadoreño asumió el control del encuentro, generando constantes aproximaciones sobre el arco rival. La presión ofensiva tuvo recompensa al minuto 14, cuando Kylie Guardado abrió el marcador con un remate preciso dentro del área, tras una acción colectiva iniciada por Jade del Collo y Valentina Alvarenga, reflejando el buen funcionamiento del ataque nacional.

Con la ventaja, El Salvador mantuvo el dominio del partido, mostrando orden defensivo, buen manejo del balón y neutralizando los intentos ofensivos de Curazao, cerrando la primera mitad con ventaja parcial.

Para el complemento, la selección nacional continuó imponiendo su propuesta, generando varias oportunidades de gol y sosteniendo la presión en campo contrario. El segundo tanto llegó al minuto 85, cuando Kaylen Álvarez, quien había ingresado al minuto 80, definió con precisión desde el centro del área para sentenciar el triunfo salvadoreño.

Con este resultado, la Sub-17 Femenina se coloca dos puntos por encima de Trinidad y Tobago, fortaleciendo su camino en el clasificatorio. El próximo compromiso de las dirigidas por Debbie Gómez será el domingo 1 de febrero, cuando enfrenten a Trinidad y Tobago en un duelo decisivo por el boleto directo al Premundial de la categoría.