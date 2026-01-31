Vientos Nortes y ambiente fresco marcarán las condiciones climáticas de este sábado

Para este sábado se prevé cielo poco nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde en zonas montañosas y la cordillera volcánica. De acuerdo con los reportes meteorológicos, no se esperan lluvias en el territorio nacional.

Asimismo, continuarán los Vientos Nortes, con ráfagas que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, las cuales serán más sensibles en zonas altas del país. Estas condiciones podrían generar sensación térmica más baja y afectar actividades al aire libre.

El ingreso de estos vientos provocará un descenso en las temperaturas, principalmente durante la noche y la madrugada del domingo, generando un ambiente más fresco.

Según los expertos, este comportamiento atmosférico es provocado por un sistema de alta presión ubicado al norte de la región, en combinación con un frente frío que influye sobre Centroamérica.