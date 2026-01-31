Dos accidentes de tránsito dejan personas fallecidas en Mejicanos y Ahuachapán

Dos accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos del país dejaron como resultado dos personas fallecidas, según informaron las autoridades.

El primer hecho ocurrió en el kilómetro 7 del bulevar Constitución, en el distrito de Mejicanos, donde la acompañante de un motociclista perdió la vida tras ser atropellada por una rastra. De acuerdo con el informe preliminar, el motociclista perdió el control luego de que otra motocicleta lo sacara del carril, provocando que ambos derraparan sobre la vía y quedaran debajo de las llantas del vehículo pesado. En el lugar se mantienen equipos policiales, mientras el paso vehicular de norte a sur permanece parcialmente habilitado.

El segundo caso se registró durante la madrugada en la 6ª calle oriente de Ahuachapán Centro, donde Julio Alfredo Herrera Martínez, quien conducía en estado de ebriedad, provocó un accidente al perder el control del vehículo y volcar.

A consecuencia del impacto, un acompañante falleció. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el conductor resultó con 230 grados de alcohol, por lo que será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.