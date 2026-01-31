Protección Civil emite advertencia por descenso de temperaturas y vientos nortes a nivel nacional

La Dirección General de Protección Civil, con base en el inciso 2 del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, emitió una Advertencia por temperaturas disminuidas debido al ingreso de Vientos Nortes a nivel nacional.

La medida se sustenta en el Informe Especial N.° 3, publicado este 31 de enero por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el cual detalla que desde el viernes 30 de enero ingresó un evento de Vientos Nortes que se mantendrá hasta el lunes 2 de febrero, con ráfagas ocasionales de entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas del país, con mayor incidencia en sectores de occidente y nororiente, e incluso superiores en áreas donde la topografía favorece la aceleración del viento. Para este período no se prevén lluvias.

Según el informe, el martes 3 de febrero se espera una fase de transición, previo a un nuevo evento de Vientos Nortes que podría iniciar la noche del miércoles 4 o la madrugada del jueves 5 de febrero. Asimismo, se prevé un descenso de las temperaturas por debajo de lo normal, con madrugadas frías durante este fin de semana y la próxima semana, siendo más acentuadas los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero, principalmente en zonas altas.

Durante las madrugadas más frías, las temperaturas podrían oscilar entre 4 y 12 grados centígrados en zonas altas, 15 a 19 grados en valles interiores, y condiciones más templadas en la zona costera. Para las próximas 24 horas, Protección Civil mantiene Vigilancia ante la posible caída de elementos susceptibles a las ráfagas de viento.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, la Dirección General de Protección Civil exhorta a la población a:

Evitar las quemas de maleza , especialmente en grandes extensiones de tierra. En el caso de agricultores, se recomienda buscar alternativas al uso del fuego para la preparación de terrenos y eliminación de rastrojos.

, especialmente en grandes extensiones de tierra. En el caso de agricultores, se recomienda buscar alternativas al uso del fuego para la preparación de terrenos y eliminación de rastrojos. No realizar fogatas , cocinar con leña al aire libre ni quemar basura, sobre todo cuando existan ráfagas de viento. En caso de detectar un conato de incendio, informar de inmediato a las instituciones de respuesta.

, cocinar con leña al aire libre ni quemar basura, sobre todo cuando existan ráfagas de viento. En caso de detectar un conato de incendio, informar de inmediato a las instituciones de respuesta. Revisar y asegurar zonas de riesgo en viviendas y alrededores, como ventanas, techos, láminas sueltas, ramas, árboles o vallas publicitarias que puedan desprenderse o caer.

zonas de riesgo en viviendas y alrededores, como ventanas, techos, láminas sueltas, ramas, árboles o vallas publicitarias que puedan desprenderse o caer. Abrigarse adecuadamente ante los vientos y el descenso de temperaturas, prestando especial atención a personas con enfermedades respiratorias, niñez y adultos mayores.

ante los vientos y el descenso de temperaturas, prestando especial atención a personas con enfermedades respiratorias, niñez y adultos mayores. A la navegación marítima y aérea , así como a la pesca artesanal y deportiva, se les recomienda evaluar previamente las condiciones atmosféricas y oceanográficas, manteniendo precaución por los fuertes vientos en aguas profundas.

, así como a la pesca artesanal y deportiva, se les recomienda evaluar previamente las condiciones atmosféricas y oceanográficas, manteniendo precaución por los fuertes vientos en aguas profundas. Mantenerse atentos a la información oficial emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil y reportar oportunamente cualquier incidente.

La Dirección General de Protección Civil informó que se mantiene en continua vigilancia, ejecutando acciones preventivas y de mitigación para reducir riesgos ante este evento climático.