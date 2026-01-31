Los salvadoreños disfrutaron al ritmo del 250° aniversario de la independencia estadounidense

La Embajada de los Estados Unidos inauguró las celebraciones del 250° aniversario de la independencia estadounidense con el concierto “Sonidos de una Nación: 250 Años de EE.UU. en la Música en el icónico Palacio Nacional de El Salvador.”

La 39° Banda Militar de la Guardia Nacional de New Hampshire deleitó el público con un repertorio vibrante de jazz, rock y pop que celebró la rica herencia musical estadounidense.

La Encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU., Naomi Fellows, presidió el evento junto al Ministro de Cultura, Raúl Castillo, y miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador. Más de 500 salvadoreños se unieron a la celebración y disfrutaron de los grandes éxitos musicales que han conectado a ambas naciones a lo largo de los años. “Esta no es solo una celebración estadounidense, es una celebración compartida. Los Estados Unidos y El Salvador están unidos por una amistad profunda, por comunidades vibrantes y por millones de historias personales que nos conectan,” declaró Sra. Fellows.

El concierto inaugura la campaña “Freedom 250”, una serie de múltiples eventos que la Embajada realizará durante todo el año. Con esta celebración, los Estados Unidos no sólo conmemora su historia, sino que reafirma su compromiso con la cultura, la creatividad y las alianzas que fortalecen la prosperidad y la cooperación internacional durante los próximos 250 años.

Sobre la banda fue: fundada en 1879, la 39ª Banda del Ejército representa una de las bandas militares más antiguas y distinguidas de Estados Unidos. Integrada por talentosos soldados-ciudadanos con sede en New Hampshire, la banda ofrece apoyo musical en eventos militares y cívicos a nivel nacional e internacional. Su versatilidad musical abarca desde marchas militares tradicionales hasta jazz, música clásica y piezas contemporáneas. Como embajadora musical, la 39ª Banda fomenta el patriotismo, el espíritu comunitario y la amistad internacional a través del lenguaje universal de la música.