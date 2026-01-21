INDES define los grupos de la Copa Presidente 2026 y confirma una bolsa de $305 mil en premios

El fútbol salvadoreño entra en modo copa. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) realizó este martes el sorteo oficial para la conformación de los seis grupos de la Copa Presidente 2026, torneo que marcará el regreso del certamen copero y que reunirá a equipos de Primera, Segunda y Tercera División.

El acto fue presidido por el director general del INDES, René Martínez, quien destacó la coordinación interinstitucional que permitió estructurar el torneo y garantizar su aval técnico.

“Agradecemos a todos los equipos de Primera, Segunda y Tercera categoría que nos han colaborado, junto con el personal del INDES y la Federación Salvadoreña de Fútbol, que ha dado su aval técnico”, expresó Martínez durante el evento.

La Copa Presidente 2026 contará con una bolsa económica total de 305,000 dólares, de los cuales cada club recibirá 5,000 dólares por participación, incentivo que se repetirá en cada ronda superada, convirtiéndose en un estímulo financiero importante para las tres categorías del balompié nacional.

Formato mixto y distribución geográfica

En esta edición participarán 24 equipos: 12 de Primera División, seis de Segunda y seis de Tercera. El sorteo inició con la definición de los cabezas de grupo, seguido por la segmentación de los equipos según su zona geográfica (centro-oriente y centro-occidente), buscando equilibrio competitivo y logístico.

Cada grupo quedó conformado por cuatro equipos: dos de Primera División, uno de Segunda y uno de Tercera, reforzando el carácter integrador del torneo.

El presidente de la Primera División y miembro del Comité Ejecutivo de la Fesfut, Samuel Gálvez, celebró la iniciativa y el impacto que tendrá en el ecosistema del fútbol nacional.

“Quiero agradecer al INDES por esta iniciativa. Esto es un incentivo para los equipos de las tres categorías. Va a ser una copa de mucho éxito”, afirmó.

Clasificación y fases finales

Los dos primeros lugares de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a la siguiente ronda, donde el torneo entrará en su fase decisiva con 16 equipos. A partir de los octavos de final, el campeonato se disputará bajo el formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Martínez también anunció que el martes 27 de enero se realizará el evento oficial de lanzamiento, donde se presentará el calendario completo de juegos, e invitó a la afición a seguir de cerca el desarrollo del certamen.

Grupos de la Copa Presidente 2026

Grupo A: Municipal Limeño, Platense, Cruzeiro y Tenancingo.

Municipal Limeño, Platense, Cruzeiro y Tenancingo. Grupo B: Águila, Fuerte San Francisco, Dragón y Racing Gualuca.

Águila, Fuerte San Francisco, Dragón y Racing Gualuca. Grupo C: Luis Ángel Firpo, Cacahuatique, Sensuntepeque Cabañas y El Roble.

Luis Ángel Firpo, Cacahuatique, Sensuntepeque Cabañas y El Roble. Grupo D: Alianza, Zacatecoluca, Batanecos y Vendaval.

Alianza, Zacatecoluca, Batanecos y Vendaval. Grupo E: FAS, Hércules, Fuerte Aguilares e Izalco.

FAS, Hércules, Fuerte Aguilares e Izalco. Grupo F: Isidro Metapán, Inter FA, Talleres Jr. y Once Municipal.

Con el sorteo definido y el calendario en camino, la Copa Presidente 2026 se perfila como una vitrina competitiva para el talento nacional y un nuevo escenario de roce entre las tres divisiones del fútbol salvadoreño.