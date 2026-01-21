Sorteo LOTRA N.º 435 rinde homenaje al 46 aniversario del Aeropuerto Internacional de El Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 435 al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en el marco de la conmemoración de su 46 aniversario, destacando su papel estratégico como principal puerta de entrada y salida del país y como un pilar clave para el desarrollo económico nacional.

A lo largo de más de cuatro décadas, el aeropuerto ha sido un punto de conexión fundamental entre El Salvador y el mundo, movilizando cada año a millones de pasajeros y consolidándose como un motor para el turismo, el comercio, la inversión y la generación de empleo. Más allá de su impacto económico, este espacio simboliza historias humanas marcadas por reencuentros familiares, despedidas, retornos esperados y nuevos comienzos, especialmente para la diáspora salvadoreña.

En los últimos años, el Aeropuerto Internacional de El Salvador ha impulsado un proceso sostenido de modernización, orientado a mejorar la experiencia de los usuarios mediante instalaciones más cómodas, seguras y eficientes. Las ampliaciones y mejoras han permitido reducir tiempos de espera, optimizar los servicios y fortalecer la capacidad operativa para atender un mayor flujo de vuelos y pasajeros.

Como parte de este proceso, se proyecta una inversión de 245 millones de dólares, destinada a fortalecer la infraestructura aeroportuaria. El plan contempla la construcción de nuevas salas y plataformas de abordaje, un nuevo estacionamiento para vehículos, la creación de posiciones remotas para aeronaves y la ampliación de las calles de rodaje, con el objetivo de responder a la creciente demanda y elevar los estándares de operación del aeropuerto.

Durante la fase previa al sorteo, se realizó la presentación e introducción de los premios mayores y la selección de balotas de colores, actividad que estuvo a cargo de Juan Carlos Canales, gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Al cierre de la jornada, el Team Lotería entregó un marco conmemorativo de la semana, en reconocimiento a la importancia de la terminal aérea para el país.

En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 435, el Primer Premio de 195,000 dólares correspondió al billete número 19424, el cual fue vendido. El Segundo Premio de 20,000 dólares, con el billete número 02055, no fue vendido, mientras que el Tercer Premio de 10,000 dólares fue ganado por el billete número 21239, también vendido.

La Lotería Nacional de Beneficencia invita a la población a consultar el listado completo de números ganadores a través de su sitio oficial www.lnb.gob.sv, recordando que cada sorteo representa una oportunidad para que el “algún día” se convierta en realidad.