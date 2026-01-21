BCIE aprueba $150 millones para modernizar 13 escenarios deportivos en El Salvador

INDES

Con el objetivo de transformar la infraestructura y descentralizar la práctica deportiva en el país, 13 escenarios ubicados en nueve departamentos serán modernizados mediante la segunda parte del Programa de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (Prodeporte II), impulsado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Esta iniciativa se pondrá en marcha gracias a un financiamiento de 150 millones de dólares aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a favor de la República de El Salvador.

El INDES desempeña el papel de ente ejecutor y técnico en Prodeporte II, por lo que determina qué escenarios necesitan intervención prioritaria basándose en las necesidades de las federaciones deportivas y el estado de la infraestructura actual.

Como unidad ejecutora, se encarga de los procesos de licitación, contratación y supervisión directa de las constructoras para asegurar que los tiempos y la calidad de los materiales se cumplan según lo estipulado en el contrato del préstamo con el BCIE.

El programa contempla la modernización y reconstrucción de recintos distribuidos estratégicamente en La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán.

Entre las obras más destacadas se encuentran las mejoras proyectadas para los estadios Juan Francisco Barraza, en San Miguel, y Óscar Alberto Quiteño, en Santa Ana. Según dio a conocer el BCIE, esta inversión busca garantizar instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, bajo estándares de calidad internacional para beneficio de atletas, estudiantes y comunidades.

En San Miguel, además del estadio Barraza, serán intervenidos el Complejo Deportivo INDES y el Polideportivo Chapeltique, y en Santa Ana, junto al Quiteño, serán remodelados la Cancha de Baloncesto 20-30 y el Gimnasio David Vega Mojica.

En Usulután y San Vicente serán intervenidos los complejos deportivos del INDES en ambas cabeceras departamentales.

En Morazán, el Estadio Luis Amilcar Moreno; en La Unión, el Estadio Dr. Ramón Flores Berríos; en La Paz, el Estadio Antonio Toledo Valle, y en Chalatenango y Cabañas los estadios José Gregorio Martínez y el El Moidán, respectivamente.

Esta nueva etapa da continuidad a la estrategia nacional iniciada con Prodeporte I, el cual destinó $115.2 millones a la renovación de los escenarios del Área Metropolitana de San Salvador. Aquella inversión inicial permitió al país contar con la infraestructura necesaria para albergar con éxito los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

