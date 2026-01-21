Cortometraje salvadoreño “Todas” de Pamela Robin será presentado en El Salvador y Marruecos

La cineasta y cantante chilena-salvadoreña Pamela Robin anunció que durante el mes de marzo presentará en El Salvador su cortometraje “Todas”, una obra de contenido social que ha comenzado a consolidarse en el circuito internacional de festivales de cine.

“En el mes de marzo voy a presentar mi cortometraje ‘Todas’ en El Salvador, y es bien especial porque es en casa, con mi gente, es bien emocionante”, expresó la artista, quien destacó la carga emocional que representa compartir el proyecto con el público salvadoreño.

El anuncio llega acompañado de un nuevo y significativo reconocimiento internacional. El cortometraje fue seleccionado para formar parte del Best Of Program 2026 del Marrakech Short Film Festival, en Marruecos, una distinción especial que el festival otorga únicamente a las producciones que considera más destacadas y con mayor proyección internacional.

“Como ganamos el Best of Program del Festival de Cine en Marruecos, el cortometraje va a estar en gira desde marzo hasta mayo por todo Marruecos”, detalló Robin, al tiempo que expresó el orgullo que este logro representa para su carrera artística.

De acuerdo con la directora, este tipo de reconocimientos no se solicitan ni se compiten, ya que son otorgados de manera directa por el comité curador del festival, que selecciona las obras consideradas excepcionales. “Me llena de bastante orgullo y me gusta compartir esto con ustedes porque es bien bonito cuando aprecian y valoran tu trabajo”, añadió.

“Todas” es una producción de Robin Films y aborda una temática social centrada en el estigma que enfrentan las mujeres en la búsqueda de oportunidades laborales. El cortometraje es protagonizado por María Fernanda Badillo y Vanesa Tomasino, y ha logrado conectar con audiencias y curadores más allá de las fronteras centroamericanas.

Además del recorrido internacional del filme, Pamela Robin confirmó que se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales. “Estoy trabajando en mis nuevas canciones, y estoy enamoradísima de mis nuevas canciones, de la gente que está grabando conmigo. Inicia bonito el año”, señaló.

La artista concluyó agradeciendo el acompañamiento del público a lo largo de su trayectoria. “Siempre compartir eso con la gente que uno quiere es bonito. Muchas gracias por estar siempre”, expresó.

El reconocimiento en Marruecos representa también un impulso para los proyectos cinematográficos que Pamela Robin prepara de cara a 2026, mientras “Todas” continúa posicionándose como una propuesta artística con fuerte contenido social y proyección internacional.