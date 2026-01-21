Decretan instrucción con detención para acusada del homicidio de su esposo en San Salvador Este

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado correspondiente decretó instrucción con detención provisional contra Ana Esther Hernández Méndez, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su compañero de vida.

De acuerdo con la resolución judicial, la imputada permanecerá en prisión mientras el proceso penal avanza a la fase de instrucción y continúan las investigaciones en su contra.

Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 4 de enero en la urbanización San Bartolo, distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, Hernández Méndez mantenía una relación sentimental con la víctima y, el día de los hechos, ambos habrían sostenido una fuerte discusión, la cual derivó en el homicidio.

Las autoridades fiscales continúan con el desarrollo del caso para fortalecer la acusación y esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen.