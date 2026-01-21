Trump dice en Davos que no planea usar la fuerza para tomar Groenlandia pero llama a «negociaciones urgentes»

Telemundo.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos que no planea usar la fuerza para adquirir Groenlandia, pero llamó a “negociaciones urgentes” para anexionarse la isla.

“No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, dijo el republicano, agregando que Estados Unidos es el país mejor posicionado para controlar el territorio semiautónomo y condenando a los países de Europa que se han opuesto abiertamente a sus planes.

PUEDES VER:

“Amo a Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no va en la dirección correcta”, dijo Trump ante decenas de jefes de Estadp. Y añadió: ‘“Queremos aliados fuertes, no aliados seriamente debilitados”.

Las ambiciones de Trump de arrebatar el control de Groenlandia a Dinamarca, un país aliado de la OTAN, han deteriorado las relaciones con varios de los socios más cercanos de Washington.

Trump comenzó su intervención alabando su gestión económica en Estados Unidos. También proclamó ante los líderes de las principales potencias económicas del mundo que “cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”.

PUEDES LEER: