El Air Force One regresó con Trump a bordo tras un problema eléctrico «menor»

AGENCAS.- El presidente estadounidense reanudó su viaje a Europa en un Boeing 757 que despegó poco después de la medianoche del miércoles. El avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a dar la vuelta aproximadamente una hora después de despegar de su base con destino al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El Air Force One, que transportaba al presidente, su séquito y periodistas, regresó a la Base Conjunta Andrews en Maryland poco después de las 23:00 (04:00 GMT) del martes por la noche, debido a un «problema eléctrico menor», según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump reanudó su viaje al foro, donde tiene previsto reunirse con varios líderes mundiales y pronunciar un discurso, en un Boeing 757 más pequeño.

El avión, que normalmente se utiliza para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, despegó poco después de la medianoche, hora local (05:00 GMT) del miércoles, más de dos horas después del despegue del vuelo inicial.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es sin duda uno de los aviones más emblemáticos del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force One llevan volando casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en sus reemplazos, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos.

Los aviones están equipados con blindaje contra la radiación y tecnología antimisiles, e incluyen una variedad de sistemas de comunicación que permiten al presidente mantener contacto con el ejército desde cualquier parte del mundo.

El año pasado, la familia real de Qatar regaló a Trump un lujoso Boeing 747-8 para que se incorporara a la flota del Air Force One, que actualmente está siendo modernizado para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los periodistas el martes por la noche diciendo que el avión qatarí sonaba «mucho mejor» ahora.

En febrero del año pasado, un avión del Air Force One que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio a Alemania tuvo que regresar a Washington debido a un problema mecánico.

En octubre, un avión militar que transportaba al secretario de Defensa Pete Hegseth tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.