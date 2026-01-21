¡Atención! Seguirán los «vientos acelerados» para este miércoles

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó que para este miércoles 21 de enero, continúan los vientos acelerados y un ambiente caluroso durante el día. Sin embargo, las temperaturas podrían descender a un clima más fresco por la noche y madrugada.

Según las condiciones metereológicas, los salvadoreños disfruarán de un cielo poco nublado, sin posibilidades de lluvias. El ministerio detalló que el viento será del noreste, con velocidades de 10 a 22 km/h y ráfagas entre 40 y 50 km/h, más perceptibles en zonas altas del país.

Las autoridades recalcaron a la población que toma las precauciones necesarias por los vientos para evitar incidentes y recordó que existe un AVISO por Vientos Nortes.

Recomendaciones

Evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables.

Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantener vigilancia especial en comunidades vulnerables.

Atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

