Asamblea entregará reconocimiento a Club Deportivo Luis Ángel Firpo por Torneo Apertura

La Comisión de Niñez e Integración Social emitió dictamen favorable para que el equipo Club Deportivo Luis Ángel Firpo reciba una distinción honorífica especial, tras haberse coronado campeón del Torneo Apertura 2025 y ganar su décima primera copa nacional.

La iniciativa fue presentada el pasado 14 de enero por el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, junto a sus colegas Marisela de Guardado y Christian Guevara.

La victoria fue obtenida por el equipo de primera división, el 20 de diciembre de 2025, en el estadio Jorge “Mágico” González, al derrotar al Alianza en la tanda de penaltis.

C. D. Luis Ángel Firpo fue fundado el 21 de enero de 1923, en Usulután y es una de las instituciones deportivas históricas y representativas del país, con más de un siglo de trayectoria.

Es considerado un símbolo de identidad, perseverancia y orgullo para los habitantes de ese departamento y para miles de aficionados.

Este triunfo se da en un contexto de seguridad, paz y tranquilidad que actualmente vive El Salvador, debido a las estrategias que ha desarrollado el Órgano Ejecutivo, como el régimen de excepción, que ha sido respaldado por la Asamblea Legislativa, y que han permitido la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el desarrollo pleno de actividades deportivas, culturales y recreativas.

La diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión, Suecy Callejas, destacó que ahora el país, además de disfrutar de torneos de fútbol de forma más segura, también se ha vuelto sede de eventos de carácter internacional, como la competencia de ciclismo femenino Tour El Salvador 2026.

“En El Salvador no habíamos sido sede de estos eventos por los índices de criminalidad. Creo que vale la pena que no nos olvidemos de dónde venimos; sobre todo porque esto pasó hace cuatro años, un 27 de marzo de 2022 (inicio del régimen de excepción). No ha sido fácil para el país y para muchas familias”, sostuvo la legisladora.

Reconocimientos anuales

La Asamblea Legislativa reconoce a personas o instituciones que, por sus méritos y aportes, contribuyen al desarrollo social, cultural y deportivo de la nación.

A raíz de ello, cada año se otorga un reconocimiento al equipo de fútbol que obtiene el título de “Campeón de Fútbol de la Primera Categoría Profesional”, tanto en el Torneo de Apertura como en el Torneo de Clausura.