Nóchez y Aceituno protagonizan el Homenaje a las Estrellas del Deporte 2025

La Fundación Educando a un Salvadoreño realizó la XXXVI edición del Homenaje a las Estrellas del Deporte 2025 (HED), una gala dedicada a exaltar el esfuerzo, los logros y el compromiso de los atletas. Los máximos galardones de la noche fueron para Ivonne Nóchez y Herbert Aceituno, ambos beneficiarios del Programa Esfuerzo y Gloria, quienes se quedaron con los premios de Estrella Femenina y Estrella Masculina del Año, respectivamente.

La patinadora nacional, Ivonne Nóchez fue distinguida tras un 2025 sobresaliente, en el que conquistó dos medallas de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, resultados que la consolidaron como una de las referentes del patinaje de velocidad a nivel internacional.

“Estar nominada ya es un logro grande y ganar este premio me motiva aún más. Este año tenemos campeonato mundial y el objetivo es volver a estar en el podio”, expresó la atleta salvadoreña. Ivonne ganó por quinta ocasión el premio a Estrella Femenina del Año.

Por su parte, Aceituno recibió el premio masculino gracias a su subcampeonato en la Copa Mundial de Parapowerlifting Egipto 2025, resultado que reafirma su lugar entre los mejores del mundo. “Estoy contentísimo, primeramente con Dios, con mi familia, con las personas e instituciones que me apoyan. Cuando se tiene el respaldo no hay excusas, es momento de dar lo mejor”, señaló el paratleta, quien además destacó el trabajo diario junto a su entrenador.

Aceituno aseguró que el 2026 inicia con alta motivación, con la meta de mantenerse entre los mejores ocho del mundo y volver a clasificar a unos Juegos Paralímpicos.

La gala tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Jorge Bahaia, presidente de FESA, entregó un reconocimiento a Yamil Bukele, presidente ad honórem del INDES, por los seis años de gestión al frente de la institución.

“Realmente fue una sorpresa, no me lo esperaba. Venía a acompañar a los atletas y a respaldar el trabajo de FESA. Me llenó de orgullo, pero también de un poco de nostalgia, porque se están reconociendo años de trabajo. Me voy satisfecho de haber aportado al crecimiento del deporte, de cómo lo recibimos y de cómo lo estamos dejando”, expresó Bukele.

Durante la noche también se entregaron otros galardones destacados. La Promesa Femenina del Año fue para Ana Palomares (tiro con arco), mientras que la Promesa Masculina recayó en Christopher Astorga (taekwondo). Los premios Cultura y Deporte, destinados a atletas que realizan campamentos internacionales, fueron otorgados a Katherine Barrera (olimpiadas especiales), Sofía Paiz (tiro con arco), Ismael Sánchez (ciclismo) y Daniela Valencia (montañismo).

Asimismo, Armando de la O, presidente de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco fue reconocido como Dirigente Distinguido del Año, y Jenny Velis, entrenadora de natación artística, recibió el premio a Entrenadora Destacada del Año.

En la pre-gala del HED también se distinguió a selecciones nacionales que brindaron alegrías al país en 2025: la Selección femenina de sóftbol, medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025; la Selección de fútbol playa, campeona de Concacaf en el clasificatorio mundialista; y la Selección sub-17 masculina de El Salvador, que logró la histórica clasificación al Mundial Sub-17 Catar 2025.