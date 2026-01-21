VIDEO | Ministra de Educación muestra en vivo el contenido de los paquete escolar 2026

La ministra de Educación, Karla Trigueros, fue la invitada de la entrevista matutina Frente a Frente conducida por Moisés Urbina, donde conversó sobre los paquetes escolares que se entregará a la comunidad educativa en el inicio del año lectivo 2026.

En transmisión en vivo, la funcionaria abrió uno de los paquetes que serán entregados a los niños que sean matriculados en Kinder 4 en el sector público. Aclaró, que los útiles escolares han sido comprados a productores locales.

«A los productores nacionales no se les ha dejado de comprar los zapatos y uniformes, desmentimos categóricamente cualquier comentario que diga lo contrario», resalta la ministra de Educación, Karla Trigueros.

#Video | La ministra de Educación, Karla Trigueros, presentó, en vivo, los insumos que incluirán los paquetes escolares en 2026 pic.twitter.com/PmrRuVWvwd — El Metropolitano (@ElMetroDigital) January 21, 2026

La ministra agregó que se trabaja en la recepción y entrega de dispositivos electrónicos y añadió que el paquete escolar se entregará por niveles: una tablet de ocho pulgadas para niños de la primera infancia, una la tablet de 10 pulgadas para niños de primero a tercer grado; y para cuarto grado se entregará su computadora.

Agregó que entregarán zapatos, uniformes y los útiles escolares. «Son dos uniformes y es el mismo estilo. Les entregaremos los dos uniformes al mismo tiempo para el inicio del año escolar», dijo.

Esta semana, el ministerio ha recibido dotes importantes de insumos para el año escolar: 345 mil uniformes y 440 mil dispositivos electrónicos, entre otros.

PUEDES LEER: