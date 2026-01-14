Makano y Josenid encenderán la noche salvadoreña en un concierto imperdible 

El romanticismo urbano y la nostalgia musical se apoderarán de El Salvador este 28 de febrero, cuando los reconocidos artistas Makano y Josenid se presenten en vivo en la Discoteca Paradise, ubicada sobre la carretera hacia el desvío de Opico, en La Libertad.

Makano, uno de los íconos más recordados del género romántico urbano, llegará al país para reencontrarse con sus fans y revivir éxitos que marcaron a toda una generación, como “Te Amo”, “Déjame Entrar”, “Tu Nombre”, “Su Nombre en Mi Cuaderno” y “Gracias”, temas que aún siguen sonando y conquistando corazones.

A esta noche especial se suma Josenid, quien saltó a la fama desde temprana edad con canciones que conectaron con el público juvenil y que hoy continúan siendo parte del recuerdo musical de muchos seguidores.

El concierto contará con dos localidades:

Ultra VIP: $50

VIP: $40

Ambas localidades tendrán cargo adicional por boletería.

Las entradas ya están disponibles a través de smartticket.com y también pueden adquirirse directamente en la Discoteca Paradise o también puedes llamarlos para más información y reservación al 60296805.

Sin duda, será una velada cargada de romance, recuerdos y buena música, ideal para cantar a todo pulmón los clásicos que marcaron época.

La producción estará a cargo de Fat Cats Family, 503 Music Group y Discoteca Paradise.