Mayor coalición opositora de Venezuela registra la excarcelación de 100 presos políticos

Redacción Internacional, 14 ene (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este miércoles que registra la excarcelación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano.

En una publicación en X, la PUD precisó que hasta las 14:30 hora local (18:30 GMT) de este miércoles, registraba esta cifra y pidió que se acelere el proceso de excarcelaciones para que «cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios» desde el jueves pasado.

«Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos», manifestó el bloque opositor.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Asimismo indicó que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».

El martes, Jorge Rodríguez puso a disposición las «listas» de excarcelaciones, que todavía no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó el martes que «continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios», lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

