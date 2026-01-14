La tercera temporada de ‘Euphoria’ avanza 5 años en el tiempo y se estrena el 12 de abril

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- La tercera temporada de ‘Euphoria’ avanza cinco años en el tiempo, hasta la boda de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) mientras Rue (Zendaya) vive en la frontera entre EE.UU. y México saldando su deuda con una narcotraficante, según el primer avance de la esperada serie, que regresa a HBO el 12 de abril.

Más de cuatro años después, ‘Euphoria’ regresa a la pequeña pantalla con la mayor parte del elenco original para esta tercera temporada, incluidos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow.

También el nominado al Óscar a mejor actor por ‘Sing Sing’, Colman Domingo, volverá como estrella invitada, así como la cantante catalana Rosalía, que no aparece en el avance.

El tráiler abre con Rue, la narradora de la aventura de un grupo de adolescentes que experimenta los altibajos del amor y la amistad en un contexto de redes sociales, sexo, drogas y violencia, siguiendo su vida tras el instituto: «No sé si la vida era exactamente como deseaba, pero de alguna manera, por primera vez, estaba empezando a tener fe», dice con voz en off.

Por otro lado, Cassie y Nate se están construyendo una casa en los suburbios tras casarse y enfrentan problemas de pareja: «Trabajo todo el día y mi futura esposa está despatarrada en internet», dice el personaje de Elordi, a lo que ella responde: «Sólo estaba creando contenido».

«¿Y sabes algo de Jules?» pregunta Lexi Howard (Maude Apatow) a Rue mientras Hunter Schafer aparece en pantalla y se muestra un pequeño encuentro entre ambos personajes, que fueron pareja durante su etapa adolescente.

Desde el lanzamiento de la segunda entrega, la continuación de la serie se había ido postergando hasta el punto de que se llegó a especular sobre su posible cancelación definitiva.

Esta demora se ha atribuido a múltiples factores, entre ellos la huelga de guionistas y actores de Hollywood de 2023, así como la masiva popularidad que ha adquirido el elenco tras el lanzamiento, lo que les ha abierto las puertas a participar en más proyectos y a disponer, en consecuencia, de agendas más apretadas.

Hasta la fecha, la serie de la que Zendaya es también productora ejecutiva ha recibido 25 nominaciones a los Emmy, con nueve victorias.

