Estados Unidos anuncia ayuda humanitaria de $3 millones de dólares para Cuba tras el huracán Melissa

Por: Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Washington.— El Gobierno de Estados Unidos anunció este 14 de enero el envío de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para apoyar a la población cubana afectada por el huracán Melissa, que golpeó con fuerza el oriente de la isla. La asistencia forma parte del compromiso de la Administración Trump de respaldar la recuperación de las comunidades más vulnerables tras el desastre natural.

De acuerdo con una hoja informativa del Departamento de Estado, la ayuda está diseñada para llegar directamente a los más necesitados, evitando interferencias gubernamentales y garantizando transparencia y rendición de cuentas en su distribución. El apoyo beneficiará a unas 6.000 familias —aproximadamente 24.000 personas— en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, las más afectadas por el fenómeno.

La logística de entrega incluye vuelos chárter desde Miami programados para el 14 y el 16 de enero, con destino a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente. Cada vuelo transportará más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua, con impacto directo en más de 1.000 familias por envío. El resto de la asistencia llegará posteriormente a bordo de un buque comercial que atracará en Santiago de Cuba en las próximas semanas.

Entre los insumos contemplados se encuentran kits de alimentos con arroz, frijoles, aceite y azúcar; kits de higiene y tratamiento de agua con pastillas purificadoras y recipientes para almacenamiento seguro; juegos de cocina con ollas y utensilios; y artículos esenciales para el hogar como sábanas, mantas y linternas solares, pensadas para mitigar los efectos de los frecuentes cortes eléctricos tras el paso del huracán.

El Departamento de Estado subrayó que la distribución se realizará en estrecha coordinación con la Iglesia Católica, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano. Washington señaló que esta asistencia humanitaria se enmarca en un esfuerzo más amplio de apoyo a la población de la isla en su búsqueda de recuperación y mejores condiciones de vida tras el desastre.

A finales de octubre del año pasado, el huracán Melissa devastó varias zonas de Haití, Jamaica y Cuba dejando a su paso unas 60 personas muertas, en el Caribe.

En su mometo se detalló que Cuba tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.

