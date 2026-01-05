Más de 45 mil productos pirotécnicos prohibidos fueron decomisados

El Director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, indicó que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), decomisaron 45,665 productos pirotécnicos prohibidos que serían comercializados.

“En este período se decomisaron 3,636 silbadores, 1,669 morteros arriba del número 5 y 40,360 fulminantes. En algunos incendios, a la hora de hacer la investigación, hemos determinado que han sido generados por productos pirotécnicos como silbadores», aseguró.

El titular de Bomberos destacó el enfoque preventivo impulsado durante todo el año, que incluyó la capacitación de más de 1,700 comerciantes de productos pirotécnicos y cerca de 40,000 personas pertenecientes a brigadas de empresas, comercios e industrias.

Además, el funcionario explicó que durante la noche del 31 de diciembre, fueron reportados 52 incendios en maleza, situación que se ve agravada por las condiciones climáticas secas y la acción humana.

“Recordemos que ya no hay lluvia, hay maleza seca y esto propicia los incendios, que se generan por acción humana. En época de fin de año siempre hay personas que lanzan morteros en áreas con maleza seca”, indicó, subrayando que el personal operativo se mantuvo activo durante toda la noche para atender las emergencias que se generaron.