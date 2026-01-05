MARN: «Lunes con cielo despejado, Vientos Nortes»

Por
Dennis Leiva
-

El Primer lunes del año viene sin lluvias. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este lunes se espera que el cielo se mantenga despejado, con Vientos Nortes y sin presencia de lluvias.

«Lunes con cielo despejado, Vientos Nortes y sin lluvias. Durante la mañana el cielo estará despejado a poco nublado», mencionó el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente detalló que para la tarde y noche se observará nubosidad en la zona volcánica y montañosa.

«El ambiente será caluroso en el día y fresco durante la noche y madrugada. Tendremos presencia de Vientos Nortes con ráfagas de hasta 45 km/h mas sensibles en zonas altas del occidente», manifestó el MARN.

