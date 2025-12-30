MARN: «Hoy y mañana se intensifican los Vientos Nortes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que a partir de este martes y miércoles la presencia de vientos nortes en el territorio salvadoreño se intensificarán en el territorio nacional.
«Hoy y mañana se intensifican los Vientos Nortes, con ráfagas de 50 a 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y norte», mencionó el MARN.
Además, la Cartera de Medio Ambiente manifestó que a pesar de los vientos el ambiente seguirá muy cálido de día, sin embargo, se pondrá más fresco por la noche, con sensación térmica menor por el viento.
Noticias relacionadas:
📌#ElObservatorioInforma | Hoy tendremos vientos, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. El ambiente estará cálido en el día y fresco durante la noche y madrugada. ⚠️— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) December 30, 2025
Conoce los detalles del pronóstico con nuestro meteorólogo Jonathan Hernández. ⬇️ pic.twitter.com/ATGg8sypg8