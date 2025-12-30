MARN: «Hoy y mañana se intensifican los Vientos Nortes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que a partir de este martes y miércoles la presencia de vientos nortes en el territorio salvadoreño se intensificarán en el territorio nacional.

«Hoy y mañana se intensifican los Vientos Nortes, con ráfagas de 50 a 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y norte», mencionó el MARN.

Además, la Cartera de Medio Ambiente manifestó que a pesar de los vientos el ambiente seguirá muy cálido de día, sin embargo, se pondrá más fresco por la noche, con sensación térmica menor por el viento.

