Anuncian uso de cascos y chalecos reflectantes obligatorios en El Salvador

El Viceministerio de Transporte Terrestre (VMT) informó que la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial comenzó a aplicarse a partir del pasado 29 de diciembre de 2025.

Entre las disposiciones más relevantes, las autoridades destacaron que es obligatorio que los motociclistas y sus acompañantes utilicen cascos con certificaciones internacionales reconocidas. Los sellos admitidos son: DOT (Estados Unidos), ECE (Europa), Snell Memorial Foundation y la norma colombiana NTC 4533.

Estas certificaciones responden a estándares internacionales relacionados con la resistencia, absorción de impactos y protección estructural del casco en caso de accidentes. El incumplimiento de esta medida será sancionado con una multa de hasta 150 dólares.

Además, el VMT verificará que los cascos cuenten con protector cortavientos y visera certificada. De no cumplir con estos requisitos, la falta será considerada una infracción muy grave, con una sanción adicional de 150 dólares.

La reforma también establece que los menores de cinco años deben viajar obligatoriamente en una silla de retención infantil, la cual deberá estar instalada de forma correcta, como parte de las medidas para reforzar la seguridad vial.