Jubilan anticipadamente a un policía que recibió de Mbappé una donación de 60.300 euros

París, 30 dic (EFE).- El policía que recibió de Kylian Mbappé una donación de 60.300 euros por su labor de protección de la selección de Francia durante el Mundial de 2022 ha sido sancionado con una jubilación anticipada, informó este martes ‘Le Monde’.

No obstante, el diario puntualizó que este agente antidisturbios de 57 años, conocido como ‘Momo’ y que trabaja con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde hace 21 años, sí que estará presente en el equipo de seguridad de la propia FFF en el Mundial de 2026, pero esta vez con un contrato temporal firmado hasta finales de julio.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) se había encargado de una investigación interna sobre las condiciones de los pagos a los agentes, a los que se reprochaba falta de «lealtad», «probidad» y no rendir cuentas.

Tras la instrucción, la dirección de la policía optó por sancionarle con una jubilación anticipada el 20 de diciembre, aunque esta tenga carácter simbólico, pues el propio agente se iba a retirar en 10 días.

En todo caso, la sanción de la jubilación anticipada es la más grave que existe antes de una expulsión directa y, en el seno de la Policía Nacional francesa, se adopta en casos contados (menos de 10 al año en todo el país).

Paralelamente, este comandante de la policía, junto a otros cuatro agentes, está siendo investigados por la Justicia francesa por los pagos que hizo Mbappé a los cinco -un total de 180.300 euros-, a instancias del servicio francés de información contra el blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo (Tracfin).

Mbappé, según la versión que había dado el semanario ‘Le Canard Enchaîné’ en julio, antes de realizar esas donaciones había consultado a su abogado fiscalista, quien le indicó que no tenían que ser declaradas a Hacienda.

El hoy jugador del Real Madrid recibió 500.000 euros como prima de FFF por el subcampeonato mundial -tras la final perdida ante Argentina en la tanda de penaltis- y explicó que decidió donarlo todo a diversas asociaciones cívicas, así como a los miembros del equipo policial que protegían a los jugadores. EFE

(c) Agencia EFE

