Regreso al trabajo de Real Madrid, con Carvajal, Militao y Trent en tareas de recuperación

Madrid, 29 dic (EFE).- El Real Madrid regresó este lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una jornada en la que Dani Carvajal, Eder Militao y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos trabajos de recuperación, según informó el club en su web oficial, pues la sesión fue a puerta cerrada.

El Real Madrid abrirá mañana martes el entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano a los socios del club, que podrán disfrutar del ensayo que dirigirá el técnico merengue, Xabi Alonso, a partir de las 11.00 horas.

El Real Madrid adjudicó 4.150 entradas a los socios, que habían llegado a solicitar 8.292.

La plantilla blanca prepara el encuentro de Liga contra el Real Betis, que se disputa este domingo en el estadio Santiago Bernabéu a las 16.15 horas.

El duelo será muy especial para dos integrantes de la plantilla verdiblanca por su pasado madridista: el chileno Manuel Pellegrini, actual entrenador bético, quien entrenó al Real Madrid en la temporada 2009-2010, e Isco Alarcón, futbolista merengue entre las campañas 2013-2014 y 2021-2022.

No obstante, este se lo perderá, tras haber sido sometido a una artroscopia en su tobillo derecho, tal como consignó el club sevillano en su informe médico oficial este lunes.

El Real Madrid llega al primer partido de 2026 como segundo de LaLiga EA Sports (Primera División), con 42 puntos, a cuatro del Barcelona, líder de la clasificación, mientras que el Real Betis es sexto, con 28 puntos, aunque con un partido jugado menos que el equipo blanco.

El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic Club adelantaron su partido de la decimonovena jornada, programado para enero, por la disputa de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí). EFE

(c) Agencia EFE