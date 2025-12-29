MARN: «El último lunes del año será caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este último lunes del año se prevé un ambiente caluroso y la presencia de Vientos Nortes a partir de la noche.

«El último lunes del año será caluroso, con probabilidad de lluvias y Vientos Nortes desde la noche», mencionó el MARN en redes sociales.

Según la Cartera de Medio Ambiente, la mañana continuará despejada. Para la tarde, se esperan lluvias en zonas de montaña y alrededores de la franja volcánica, con mayor énfasis en la zona norte.

Mientras que durante la noche, las lluvias podrían extenderse a sectores del centro y oriente del país.

«Los Vientos Nortes llegarán por la noche, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente. Planifica con tiempo, toma precauciones y comparte este pronóstico para que más personas disfruten el día con información clara», agregó el MARN.

Noticias Relacionadas: