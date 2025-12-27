MARN: «El último sábado del año será caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este sábado se espera que haya un ambiente caluroso, con viento y probabilidad de algunas lluvias en el territorio salvadoreño.

«El último sábado del año será caluroso, con viento y probabilidad de algunas lluvias. Durante la mañana, se prevé cielo despejado y sin lluvias», manifestó la Cartera de Medio Ambiente mediante redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, por la tarde, podrían presentarse lluvias en sectores de la zona montañosa norte.

«En horas de la noche, se esperan lluvias en sectores de las zonas paracentral y central. El viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales de mayor intensidad», mencionó el MARN en redes sociales.