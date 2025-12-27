Detienen a hombre que lesionó con un corvo a su compañera de vida

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la detención de Orlando Mardoqueo Reyes Hernández, quien presuntamente lesionó con un corvo a su compañera de vida en la madrugada del 25 de diciembre.

«Este sujeto es Orlando Mardoqueo Reyes Hernández, quien la madrugada del 25 de diciembre lesionó con un corvo a su compañera de vida en diferentes partes del cuerpo, tras una discusión mientras departían», dijo la PNC.

El hecho se registró en San Cristóbal, Cuscatlán Sur. De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, la víctima fue trasladada a un centro asistencial.

«Reyes Hernández fue capturado hoy en el cantón Santa Anita, cerca del río Jiboa. Será remitido por el delito de intento de homicidio», añadió la PNC.

