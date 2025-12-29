Villa Navideña del Centro Histórico registra 3.8 millones de visitantes

La Ministra de Turismo, Morena Valdez, informó por medio de una entrevista televisada que la Villa Navideña del Centro Histórico desde el 5 al 27 de diciembre registró 3.8 millones de visitantes superando las cifras del año pasado.

«Solo en Navidad y Año Nuevo hemos tenido alrededor de 507,000 visitantes en los sitios turísticos públicos, del 20 al 27 de diciembre», mencionó Morena Valdez por medio de redes sociales.

La titular de Turismo, amplía que hasta el 27 de diciembre se contabilizaban 141,000 visitantes internacionales en el país, la mayoría de Estados Unidos, con un 36 %.

«¿Cuáles han sido los más visitados? La villa navideña (con 3.8 millones de visitantes), la BINAES, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, donde tenemos el muelle y Sunset Park; también el Palacio Nacional y el Parque Natural Balboa», detalló la funcionaria

