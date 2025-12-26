GALERÍA | Este es el ambiente del Centro Histórico durante la época navideña

Durante la época navideña miles de personas visitaron la Villa Navideña del Centro Histórico, uno de los puntos más concurridos donde las familias disfrutan de actividades gratuitas en un ambiente de convivencia, orden y tranquilidad.

Las actividades que se desarrollan en la villa navideña se extienden hasta pasada la medianoche y pueden consultarse en el sitio

Además, la atención y seguridad en la villa es resultado de la coordinación institucional, con el despliegue del Equipo Táctico Operativo de PROCIVIL y la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil.

Este dispositivo preventivo fortalece el control del orden, la atención inmediata y la prevención de incidentes, brindando confianza tanto a los visitantes como a los comerciantes y emprendedores que forman parte de la dinámica del centro histórico. “