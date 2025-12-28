MARN: «Domingo caluroso y con posibilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este último domingo del año, se espera un ambiente caluroso y con probabilidad de lluvias en diferentes puntos del territorio salvadoreño.

«Domingo caluroso y con posibilidad de lluvias en algunos puntos del territorio. La mañana continuará con cielo poco nublado y sin lluvias», manifestó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones de la Cartera de Medio Ambiente, por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con algunas lluvias en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y sectores de la zona norte.

«En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias breves en sectores de la zona central. El viento será del noreste y suroeste, entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h», agregó el MARN.

Notas Relacionadas: