MARN: «Iniciamos la semana de Navidad con viento acelerado y ambiente caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que este inicio de semana habrá viento acelerado y ambiente caluroso en el territorio salvadoreño, el cual puede alcanzar máximo 37 grados centígrados.

«Iniciamos la semana de Navidad con viento acelerado y ambiente caluroso. Durante la mañana se prevé cielo poco nublado y sin lluvias», mencionó el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente, para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con algunas lluvias breves en sectores de la cordillera Apaneca–Ilamatepec.

«En horas de la noche, el cielo se mantendrá poco nublado y no se esperan lluvias. El viento será del noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas altas del occidente y oriente», mencionó el MARN en redes sociales.