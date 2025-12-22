Capturan a presunto homeboy de la MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, quien está fichado como presuntamente un homeboy de la MS13, clica Chilamates Locos Salvatruchos.

La PNC manifestó que el detenido tiene antecedentes desde el año 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños.

«Dedicó su vida a delinquir con la función de mover los ilícitos de la pandilla, un pasado que trató de borrar modificando los tatuajes alusivos a la MS13», manifestó la PNC.

«Sin embargo, fue ubicado en el cantón San Antonio, en San Juan Opico, La Libertad Centro. Será procesado por agrupaciones ilícitas», añadió.