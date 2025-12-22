Daniel Méndez: «Actualmente, contamos con aproximadamente 100 espacios públicos ya conectados»

El Secretario de Innovación, Daniel Méndez, informó que en el territorio salvadoreño ya existen aproximadamente 100 espacios públicos ya conectados con internet gratuito, que permiten a la población acceder a diversos servicios tecnológicos.
«Estos espacios funcionan como una plataforma de lanzamiento para distintas soluciones digitales, facilitando que los salvadoreños puedan conectarse, formarse y acceder a oportunidades de desarrollo», dijo el titular de Innovación.
Además, el funcionario mencionó que la plataforma Certifícate cuenta con más de 1,600 cursos puestos a disposición de todos los salvadoreños.
«A menudo surgen preguntas como dónde estudiar, qué estudiar o cómo hacerlo, y esta plataforma representa una alternativa sólida para que la población acceda a contenido educativo de calidad. Son más de 1,600 cursos puestos a disposición de todos los salvadoreños», indicó Daniel Méndez.
