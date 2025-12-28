Detienen a hombre por manejar con 228° de alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales que un hombre identificado como: Mauricio Edgardo Castro fue detenido presuntamente por causar un accidente mientras manejaba bajo efectos del alcohol.

El accidente ocurrió durante la mañana del 28 de diciembre en el km 65 de la carretera de Metapán a Santa Ana, donde estuvieron involucrados dos carros y un bus de la ruta 51.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, dos personas resultaeon lesionadas y el detenido dio 228° de alcohol en la prueba de alcotest.

«El alcotest le dio como resultado 228° de alcohol. Dos personas resultaron lesionadas. El hombre será remitido por lesiones culposas y conducción peligrosa», manifestó la PNC en redes sociales.

