Desarrollan fiesta infantil en Altavista, Ilopango

Con el objetivo de seguir compartiendo en estas fechas festivas y generar sonrisas a los infantes del país, autoridades de gobierno desarrollaron una fiesta infantil en Altavista, Ilopango.

«No hay mejor manera de cerrar el año que compartiendo la alegría y las sonrisas de los niños. Con fe en que Dios tiene cosas buenas preparadas para nuestro pueblo en el año que viene, esta tarde vivimos una fiesta infantil en Altavista, Ilopango», dijo el director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín.

En esta actividad además del titular de Reconstrucción del Tejido Social, participaron la coordinadora nacional del movimiento social, Vanesa Navarro y el diputado Kaleff Bonilla.

«Seguimos trabajando cerca de la gente, bajo la visión del Presidente Nayib Bukele, fortaleciendo el compromiso de construir bienestar y esperanza para nuestras comunidades», manifestó el funcionario, Carlos Marroquín.

