Anuncian desfile y concierto de año nuevo

Con el objetivo de recibir el año 2026 de la mejor manera posible, el Gobierno de El Salvador por medio de redes sociales anunció el desfile y concierto de año nuevo, a partir de las 4:00 p.m. el próximo 1 de enero.

«¿Buscas plan para este primer día del año? Súmate a la celebración que llenará de alegría las calles del gran San Salvador, en un ambiente lleno de buena música y seguridad», indicó el Gobierno de El Salvador en su post.

De acuerdo con las declaraciones de la fuente mencionada anteriormente, el desfile iniciará en la Plaza Salvador del Mundo y finalizará en la Plaza Gerardo Barrios.

Destacando, Los mil integrantes de la Banda El Salvador se están preparando para ser los protagonistas del desfiel del 1 de enero tocando melodias que darán la bienvenida al 2026