Cruz Verde atiende accidente de tránsito en carretera Santa Ana–San Salvador

Personal de Cruz Verde Zapotitán atendió un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura de la empresa Pettenaty.

En el percance vial se vio involucrada una rastra que transportaba material pesado, cuyo conductor perdió el control del automotor, provocando el accidente.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Las autoridades correspondientes fueron alertadas para realizar el procedimiento respectivo y regular el tránsito en la zona.

Además, entre otros accidentes registrados en el territorio salvadoreño se encuentran:

La colisión de dos motociclistas en el bulevar de Los Héroes, en la intersección con la avenida El Prado, sector conocido como el Triángulo de las Tres Torres.

Aparte sobre el km 159 de la carretera Panamericana, en cantón San Antonio Silva, San Miguel Centro, un vehículo atropelló a un ciclista que invadió el carril al incorporarse, el cual falleció por la gravedad de sus lesiones.