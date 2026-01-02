MARN: «Para este viernes 2 de enero, no se prevén lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, «MARN», informó que para este viernes 2 de enero se espera que las lluvias no se presenten en el territorio salvadoreño.

«Para este viernes 2 de enero, no se prevén lluvias. Durante el día se observará formación de nubosidad, principalmente en zonas altas de montañas y volcanes», mencionó la Cartera de Medio Ambiente por medio de redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, la temperatura será cálida por la tarde, mientras que la noche y madrugada continuarán frías, especialmente en zonas altas.

«Este viernes mantente hidratado y protégete del sol; el ambiente estará cálido durante el día, alcanzando temperaturas de hasta 36°C, y más fresco por la noche y madrugada», detalló el MARN en redes sociales.

