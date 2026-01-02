Detienen a cinco personas por desórdenes públicos en Chapeltique

Por
Dennis Leiva
-
Foto de: PNC / X

La Policía Nacional Civil detuvo a cuatro mujeres y un hombre en el municipio de Chapeltique, San Miguel Norte, tras supuestamente protagonizar una pelea en un balneario de la zona.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Elda Nubia Isleños, de 50 años
  • Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años
  • Wendy Teresa Isleños, de 36 años
  • Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años
  • Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años

Según la información brindada por la PNC, todos pertenecen a una misma familia. El altercado fue grabado en video y posteriormente difundido a través de redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

Las autoridades procedieron a la captura de los involucrados, quienes serán remitidos por el delito de desórdenes públicos. El caso seguirá el proceso correspondiente conforme a la ley.

Video:

