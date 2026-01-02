Detienen a cinco personas por desórdenes públicos en Chapeltique

La Policía Nacional Civil detuvo a cuatro mujeres y un hombre en el municipio de Chapeltique, San Miguel Norte, tras supuestamente protagonizar una pelea en un balneario de la zona.
Los detenidos fueron identificados como:
- Elda Nubia Isleños, de 50 años
- Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años
- Wendy Teresa Isleños, de 36 años
- Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años
- Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años
Según la información brindada por la PNC, todos pertenecen a una misma familia. El altercado fue grabado en video y posteriormente difundido a través de redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.
Las autoridades procedieron a la captura de los involucrados, quienes serán remitidos por el delito de desórdenes públicos. El caso seguirá el proceso correspondiente conforme a la ley.
Video:
⚠️ DISTURBIOS EN CENTRO RECREATIVO DE SAN MIGUEL
Usuarios de redes sociales compartieron un video donde se observa cómo dos mujeres se van a los golpes dentro de un centro recreativo en San Miguel. La grabación ha generado reacciones entre quienes presenciaron el incidente. pic.twitter.com/WlngVx3pw6— Diario La Huella (@LaHuellaSV) January 2, 2026