Detienen a cinco personas por desórdenes públicos en Chapeltique

La Policía Nacional Civil detuvo a cuatro mujeres y un hombre en el municipio de Chapeltique, San Miguel Norte, tras supuestamente protagonizar una pelea en un balneario de la zona.

Los detenidos fueron identificados como:

Elda Nubia Isleños, de 50 años

Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años

Wendy Teresa Isleños, de 36 años

Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años

Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años

Según la información brindada por la PNC, todos pertenecen a una misma familia. El altercado fue grabado en video y posteriormente difundido a través de redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

Las autoridades procedieron a la captura de los involucrados, quienes serán remitidos por el delito de desórdenes públicos. El caso seguirá el proceso correspondiente conforme a la ley.

Video:

⚠️ DISTURBIOS EN CENTRO RECREATIVO DE SAN MIGUEL



Usuarios de redes sociales compartieron un video donde se observa cómo dos mujeres se van a los golpes dentro de un centro recreativo en San Miguel. La grabación ha generado reacciones entre quienes presenciaron el incidente. pic.twitter.com/WlngVx3pw6— Diario La Huella (@LaHuellaSV) January 2, 2026

