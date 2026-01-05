Nicolas Maduro se declara no culpable ante el tribunal de Nueva York

El expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables en su audiencia en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde aparte se les dio la lectura de sus cargos de narcotráfico y otros delitos.

Ambos se declararon no culpables de los cuatro cargos sobre tráfico de drogas y armas que presentó la fiscalía federal en su contra.

«Soy inocente, no me declaro culpable», indicó al juez, según se informó desde la sala, a la que solo se dio acceso a un reducido grupo de reporteros.

Además, el exmandatario durante la audiencia Maduro dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela.

El abogado de Maduro no solicitó la liberación bajo fianza, algo que según expertos era altamente improbable que le concedieran, aunque indicó que podría hacerlo más adelante.

Tras finalizar la audiencia de este lunes, que duró menos de una hora, el juez citó a los dos acusados para la próxima vista el próximo 17 de marzo.

Según la BBC luego de la audiencia inicial, Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerán internados.

Noticias Relacionadas: