Michelle Sol: Las inundaciones en Ciudad Marsella fue por negligencia

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que las recientes inundaciones registradas en el complejo habitacional Ciudad Marsella 2 fueron producto de negligencia por parte de los responsables del proyecto, quienes deberán asumir los daños ocasionados a las familias afectadas.

Según indicó la funcionaria, la situación representó un grave riesgo para la vida de los habitantes y su patrimonio. “Esta situación puso en peligro la vida de las familias, su patrimonio y sobre todo, las expuso a momentos de gran angustia y pánico”, expresó.

La ministra envió además un mensaje de solidaridad a las familias que vivieron el incidente durante la noche, calificándolo como un momento difícil y angustiante. “Nadie quiere salirse de su casa y mucho menos en esas condiciones. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero con una pequeña lluvia como esta no sabemos qué pudiera pasar con una más fuerte”, añadió.

Sol también denunció prácticas abusivas en la comercialización de las viviendas, señalando que algunas familias fueron presionadas para adquirirlas bajo amenaza de perderlas si no aceptaban de inmediato. “A las familias las presionaron que si no agarraban ya la vivienda la iban a perder, y esa es una forma de abuso. No lo podemos permitir”, subrayó.

Como medida inmediata, la ministra anunció la suspensión total de las cuotas que las familias estaban pagando, hasta que el proceso sea formalizado mediante instituciones bancarias. “Esta práctica es abusiva y se va a detener de inmediato. Todas las cuotas quedan paralizadas hasta nuevo aviso y vamos a revisar el caso punto por punto”, concluyó.