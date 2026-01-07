Pandilleros reciben condenas de hasta 55 años de cárcel

La Fiscalía General de la República (FGR), condenó a dos pandilleros del Barrio 18 hasta 55 años de cárcel debido a los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, cometidos entre el 2011 y 2014.

«Estos pandilleros del Barrio 18 han sido condenados por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, cometidos entre el 2011 y 2014, en Apopa y Nejapa, San Salvador Oeste; y en Guazapa, San Salvador Norte», mencionó la Fiscalía.

Los condenados fueron identificados como: Nilson Alexis Guevara Miranda, quien recibió 55 años de cárcel y René Dagobeto Hernández a cumplir 30 años de prisión.

«Ambos pertenecen a la tribu Guazapa, cancha Calle Nueva y, según las investigaciones, le quitaron la vida a las víctimas por creer que pertenecían a estructuras rivales», manifestó la Fiscalía por medio de redes sociales.