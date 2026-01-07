Realizan jornadas de fumigación en diferentes puntos de San Salvador Centro

Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito en comunidades de San Salvador Centro, elementos de la alcaldía realizaron una jornada de fumigación en diferentes puntos de dicho municipio.

«Personal de la Comuna Central ejecuta jornada de fumigación en la Comunidad Tutunichapa 1, Zona 2, del Distrito Capital», mencionó la Prensa de la comuna capitalina.

Con esta jornada de fumigación se están beneficiando a más de 200 viviendas con la erradicación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

«Hoy, elementos de Protección Civil Municipal ejecutan jornada de fumigación en el reparto Santa Lucía, Distrito Mejicanos», agregó la cuenta.

Además, con esta otra jornada de fumigación beneficiaron a más de 650 viviendas con la erradicación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.