MARN: «Mitad de semana con cielo despejado y calor»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que haya cielo despejado y calor en el territorio salvadoreño.

«Mitad de semana con cielo despejado y calor. La mañana continuará con el cielo poco nublado; por la tarde y noche se espera nubosidad sin lluvias, sobre todo en zonas altas», indicó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, para este miércoles el ambiente será fresco por la tarde y noche.

«El viento variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas de hasta los 25 km/h, más sensibles en zonas altas», mencionó el MARN.